De Byazi Allahverdi Bağırovun məzarı başında - FOTO

Azərbaycan milli komandasının baş məşqçisi Canni De Byazi “Neftçi”nin futbolçusu Keysuke Honda və AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Elxan Məmmədovla birlikdə işğaldan azad olunmuş Ağdama səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, De Byazi Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı, şəhid Allahverdi Bağırovun məzarını da ziyarət edib. O, səfərlə bağlı təəssüratlarını öz instaqram hesabında bölüşüb:

“Qarabağ”ın yerli stadionunu ziyarət etdim, hazırda “İmarət” stadionundayam. Düzdür, burada məlum səbəblərə görə yalnız xarabalıqları görə bilərik. Ancaq ümid edirəm ki, tezliklə “Qarabağ” yenidən dirçəlmiş stadionunda oynaya biləcək, hansı ki, bu yaxınlarda bərpa olunmalıdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.