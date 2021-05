Türkiyədə 27 yaşlı gənc sevdiyi qızı zəncirləyib, 7 ay ərzində təcavüz edib.

Metbuat.az sonxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, Tuncelidə 22 yaşlı E.A birlikdə yaşadığı Oktay Güler tərəfindən 7 ay ərzində döyülərək təcavüzə məruz qalıb..

7 aydan sonra E.A qonşuların köməyi ilə Oktay Gülerin əlindən xilas ola bilib.

Sevgilisini zəncirləyib zorlayan Oktay Güler polis tərəfindən saxlanılıb.

