Ermənistanın müvəqqəti Baş naziri Nikol Paşinyan həyat yoldaşı Anna Akopyanı nazir müavini təyin edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə news.am hökumətin mətbuat xidmətinə istinadən məlumat yayıb. Anna Akopyan iqtisadiyyat nazirinin müavini olub.

Müvafiq qərar Paşinyan tərəfindən imzalanıb.

