“Avroviziya” mahnı müsabiqəsinin ikinci yarımfinalı keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışma Niderlandın Rotterdam şəhərindəki “Ahoy Arena”da keçirilir.

San-Marino, Estoniya, Çexiya, Yunanıstan, Avstriya, Polşa, Moldova, Serbiya, Gürcüstan, Albaniya, Portuqaliya, Bolqarıstan, Finlandiya, Latviya, İsveçrə və Danimarka finala keçmək uğrunda mübarizə aparacaqlar.

Müsabiqənin final yarışması mayın 22-də keçiriləcək.

