Azərbaycanın xalq artisti Səməd Səmədov COVID-19 virusundan yaxınlarını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi "MTV” kanalına müsahibəsində

"Koronavirus səbəbi ilə yaxın əzizlərimi itirdim. Hazırda isə dirçəlməyə çalışırıq. Həyat yoldaşımla Fatmayıda qalırıq” - deyə, ifaçı qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.