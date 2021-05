İsrail Təhlükəsizlik Kabinetinin Qəzza zolağında atəşkəs elan edilməsi barədə məsələni səsvermədə qəbul edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrail İctimai Yayım Qurumu məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, atəşkəs bu gecə 02:00-dan başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.