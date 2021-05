“Avroviziya -2021”in finalında Azərbaycan təmsilçisi 21-ci sırada çıxış edəcək - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi Niderland Krallığının Rotterdam şəhərində keçirilən “Avroviziya -2021” mahnı müsabiqəsində 10 ölkə təmsilçisinin ifası finala vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az xəbər verri ki, finalda çıxış edəcək ölkə təmsilçilərinin sıra ardıcıllğı "telegram" kanalında açılanıb.

Müsabiqədə Azerbaycan təmsilçisi Samira Efendi “Mata Hari” mahnısı ilə 21-ci sırada cixiş edecek.

Qeyd edək ki, ötən gün yarışmanın ikinci yarımfinalda ümumilikdə 17 ölkə arasından Albaniya, Serbiya, Bolqarıstan, Moldova, Portuqaliya, İslandiya, San-Marino, İsveçrə, Yunanıstan və Finlandiyanın təmsilçiləri ifaları ilə seçilərək final mərhələsinə keçiblər.

Müsabiqənin final yarışması mayın 22-də keçiriləcək.

