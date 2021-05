Sabirabadda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, “VAZ 2106” markalı avtomobillə "Mercedes" makalı avtomobilin toqquşması nəticəsində birincidə olan sərnişin - Sabirabad sakini, 1994-cü il təvəllüdlü Cəfərov Coşqun Şaban oğlu ağır xəsarətlər alaraq Şirvan şəhər xəstəxanasına yerləşdirilib.

Əməliyyata götürülən sərnişinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

O, səhər saatlarında əməliyyat stolunda keçinib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

