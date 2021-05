“Hazırda bir sıra küçə və prospektlərdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur”.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib.

Xüsusilə Heydər Əliyev prospekti - şəhər mərkəzi, Qara Qarayev prospekti - “Koroğlu” metrostansiyası istiqamətlərində müşahidə olunan sıxlıq avtobusların intervalında gecikmələrə səbəb olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.