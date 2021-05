Dünyada "Covid-19"la bağlı son vəziyyət

Dünyada Covid-19 infeksiyasına yoluxanların sayı artaraq 165 milyon 860 min 973 nəfərə çatıb.

Metbuat.az "Worldometers.info" saytına istinadən xəbər verir ki, virusun qurbanlarının sayı 3 milyon 444 min 989 nəfərdir. İndiyədək virusa yoluxan 146 milyon 558 min 324 nəfər virusdan sağalıb.

Koronavirusa yoluxanların sayına görə ABŞ birinci yerdədir. Bu ölkədə 33 833 181 nəfər virusa yoluxub, 602 616 pasiyent dünyasını dəyişib. İkinci sırada Hindistan gəlir. İndiyədək ölkədə 26 031 991 nəfərdə virus aşkar edilib. Xəstələrdən 291 365 nəfər həyatını itirib.

Üçüncü sırada yer alan Braziliyada pandemiya dövründə 15 898 558 nəfərdə koronavirusa yoluxma qeydə alınıb. Onlardan 444 391 nəfəri vəfat edib.





