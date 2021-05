ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken Yaxın Şərqə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə diplomat özü açıqlama verib. O bildirib ki, məqsəd İsrail və Fələstin rəsmiləri görüşlər keçirərək bölgədəki vəziyyət barədə danışıqlar aparmaqdır. Amerikalı diplomat tərəflər arasında əldə olunan atəşksədən məmnunluğunu dilə gətirib.

Qeyd edək ki, ötən gecə İsrail və Həmas təşkilatı arasında atəşkəs elan olunub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

