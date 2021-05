Pakistandan sərt bəyanat: Artıq bəsdirin

""Bəsdir” deməyin artıq vaxtı çatdı". Fələstinlilər susdurula bilməz. Onların haqqları əlllərindən alına bilməz”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pakistanın Xarici İşlər naziri Mahmud Qureyşi belə bəyanatla çıxış edib. O bildirib ki, İsrailin nəzarətindəki ərazilərdə və Qəzza zolağında vəziyyət olduqca acınacaqlıdır. “Bölgəyə humanitar yardım səfərbərliyini başlatmaq lazımdır” deyən diplomat, fələstinlilərin təcili yardıma ehtiyacı olduğunu bəyan edib.

Qeyd edək ki, ötən gecə İsrail və Fələstin arasında atəşkəs elan olunub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.