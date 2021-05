Yüksəkliklər NƏZARƏTƏ GÖTÜRÜLÜB - Zəngəzur dəhlizi əvəzində Azərbaycan BUNA güzəştə gedə bilər

“Sərhəddə yaşanan insidentlərə görə Ermənistan yenə də təxribata əla ataraq KTMT-nin diqqətini çəkməyə cəhd elədi. Paşinyan anlamalıdır ki, KTMT Rusiyanın diktəsi ilə hərəkət edir. Rusiya maraqları necə təmin etmək istəyirsə, o yönümdə addımlar atacaq”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a Siyasi ekspert Elman Vəliyev deyib. Onun sözlərinə görə Qazağın 7 kəndi, Naxçıvanın Kərki kəndi, Zəngəzur dəhlizi Ermənistan tərəfinin qəbul etdiyi Azərbaycanın şərtləridir. Həmçinin Azərbaycan tərəfi status məsələsinin dilə alınmamasını da vurğulayır.

“Azərbaycan tərəfi Qırmızı bazar ətrafındakı yüksəklikləri nəzarətə götürüb və buradan Xocavənd-Şuşa yolunu nəzarətdə saxlaya bilər. Hətta bəzi məqamlarda anti-terror əməliyyatlarını da həyata keçirdə bilər. Ermənistan tərəfi yaxşı bilir ki, blokadadan yalnız bu şərtlərə əməl etməklə, kompromisə getməklə inkişafa doğru addım ata bilər. Bunu Paşinyan yaxşı bilir, ancaq təhrikçi qüvvələr buna etiraz edirlər. Bütün bu baş verənlər Rusiyanın razılığı nəticəsindədır. Rusiya isə bunu münaqişə tərəflərinin xeyrinə görə yox, öz maraqlarını həyata keçirmək üçün edir”.

Politoloq deyir ki, Rusiya Azərbaycanı AİB(Avrasiya İqtisadi Birliyi) daxil olmasını istəyir. Rusiya bölgə dövlətlərini bir ittifaqda cəmləşdirərək öz əhatəsində saxlamaq, lazımı zamanda istifadə etmək istəyir. Azərbaycan bir müddət KTMT-yə də qoşulmuşdu, amma heç bir xeyrini görmədi.

“Desəm ki, AİB-ə qoşulsaq böyük fayda görə bilərik,yanılmış olaram. Amma Ermənistan bu anlaşmada fayda əldə edə bilər. Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşı Ermənilər də Laçın dəhlizindən istifadə edə biləcəklər. Eyni zamanda Türkiyə ilə də münasibətləri yaxşılaşdırıb irəli addım ata bilərlər. Təssüf ki, bunu Ermənistan müxalifəti, anlamır. Amma Paşinyan yaxşı dərk edir. Ermənistan xalqı üçün ən optimal rəhbər Paşinyandır”.

Bildiyimiz kimi Paşinyan Gədəbəyin Başkənd kəndinə haqq iddia edir. Elman Vəliyev bu iddiaya əsasən qeyd etdi ki,Başkənd 1920-ci ildə Sovet Rusiyası tərəfindən ədalətsiz şəkildə Ermənistana verilmişdi və 1991-1992 -ci illərə kimi erməni anklavı olaraq qalırdı. Kənd mühüm strateji mövqedə yerləşir. Ermənilər bu ərazidən Azərbaycanın qərb bölgələrini işğal etmək üçün istifayə niyyətlənmişdilər, ancaq Azərbaycan qəhrəmanlarının “Başkənd” əməliyyatı nəticəsində kənd anklav vəziyyətdən çıxarıldı.

“Əgər ermənilər bu kəndə yiyələnsəydilər Tovuz və Gədəbəy təhlükə altında qala bilərdi. Lakin Paşinyanın bu istəyini reallaşdırmaq olmaz. Bu gərginlik nəticəsində Azəərbaycan delimitasiya və demarkasiya proseslərini haqlı tərəf olaraq yerinə yetirəcək. Qazağın 7 kəndi də, Naxçıvanın Kərki kəndi də, Zəngəzur dəhlizi də öz sahiblərinin(Azərbaycanın) ixtiyarında olacaqdır. Ermənistan isə Laçın dəhlizindən istifadə edərək Azərbaycan ərazilərindən keçərək Rusiya ilə əlaqə saxlaya bilər ki, bu da blokada vəziyyətindən çıxmağına kömək edə bilər”.

Elman Vəliyev fikirlərinin sonunda qeyd etdi ki, bütün bu proseslər baş tutduqdan sonra, Paşinyanın legitimliyi çox aşağı düşəcək və “liderliyi” üçün böyük təhlükə yaranacaqdır. Əgər Rusiya və Amerika Ermənistana dayaq durarsa sükanı stabil saxlaya biləcəkdir.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.