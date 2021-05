​Doğru bildiyiniz 13 yanlış bilgi

Doğru bildiyimiz 13 yanlış bilgi haqqında nevropotoloq Qalib Əsədov məlumat verib.



Metbuat.az həmin bilgiləri təqdim edir:

1. “Kəpənəklərin ömrü bir gündür”. Yanlışdır! Kəpənəklərin sadəcə bir neçə növü cəmi bir gün yaşayır.



2.“Siçanlar pendiri sevirlər”. Yanlışdır! Siçanlar pendiri sevmirlər, onlar taxıl bitkilərini və şirin meyvələri sevirlər. İndi bildiniz nəyə görə tələnizə siçan düşmür?

3.“Nyuton başına düşən almalardan sonra yerin cazibə qüvvəsi olduğunu kəşf etdi” Yanlışdır! O almalar Nyuton ağacın altında olarkən düşmüşdü, amma,heç biri onun başına düşməmişdi.

4.“İnsan gündə 8 stəkan su içməlidir” Yanlışdır! Bu, insanın yaşından, boyundan, ölçüsündən və başqa xüsusi səbəblərdən aslıdır. Siz yenə də çox su için.

5.“Adəm ilə Həvva qadağan olunmuş almanı yedikləri üçün cənnətdən qovulublar”. Yanlışdır! Heç bir müqəddəs kitabda o meyvənin adı keçməyib. Bu, sadəcə “qadağan olunmuş meyvə” adlanıb.

6.“İtlər dünyanı ağ-qara görür”. Yanlışdır! İtlər də insanlar kimi rəngli görür ,amma, insanlar qədər parlaq görmürlər.

7.“Dəvələr hürgüclərində ehtiyat halda su saxlayırlar”. Yanlışdır! Dəvələr hürgüclərində su deyil yağ saxlayırlar və lazım olduqda bu yağı parçalayıb su halına çevirirlər. Əlavə məlumat kimi onu qeyd edim ki, 1 kq yağ parçalandıqda 1,1 litr su ayrılır.

8.“Suşi yapon dilindən tərcümədə çiy balıq mənasına gəlir”. Yanlışdır! Suşi yaponcadan tərcümədə “turş düyü” mənasında gəlir.

9.“Smartfonları yəni ağıllı telefonları gecə enerjiyə qoyub yatmaq telefonun ömrünü azaldır”. Yanlışdır! Ağıllı telefonlar enerjisi dolduğu anda enerji qəbulunu dayandıracaq qədər ağıllıdır. Necə deyərlər,gör nə günə qalmışıq ki ,telefon bizdən ağıllıdır.

10.“Günəş sistemində 9 planet vardır”. Yanlışdır. Pluton 2006-cı ildən bu yana rəsmi olaraq planet sayılmır. Buna səbəb isə onun bütün həyatı boyunca günəşin ətrafında fırlanmaması göstərilir. Tənbəlliyin gücünə bax ki, planet olmaq xətrinə günəş ətrafında belə fırlanmağa ərinir. Belə tənbəl birini planet olaraq qəbul edə bilmərik.

11.“ Sezar salatı adını Yuli Sezardan götürmüşdür”. Yanlışdır! Sezar salatı adını məşhur italyan aşbaz Sezar Kardinidən almışdır.

12.“ Dovşanlar kök yeməyi xoşlayırlar”. Yanlışdır! Əslində dovşanlar ot bitkilərini sevirlər.

13.“Qrip olduğumuz zaman antibiotik qəbulunun bizə xeyri var”. Yanlışdır! Edilən araşdırmalar göstərir ki, qrip zamanı antibiotikin heç bir önəmi yoxdur.

