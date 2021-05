İran ŞOKDA: Ali dini lider barəsində həbs qərarı verildi

Kanadanın Ontario Ali məhkəməsi İranın Ali dini lideri Ayətullah Əli Xamanei və bir sıra yüksək rütbəli rəsmilər barəsində həbs qərarı çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məhkəmə İranda vurulan Ukrayna təyyarəsi ilə bağlı aparılan araşdırmaların yekununa əsasən belə qərar qəbul edib. Qərarda təyyarənin vurulması terror hadisəsi kimi qeyd edilib və buna görə İran hakmiyyəti, Silahlı Qüvvələr digər şəxs və qurumlar günahkar hesab edilib.

İddiaçılar bu qərardan sonra İrana qarşı 1 milyard dollarlıq yeni iddia qaldırmağa hazırlaşır.

