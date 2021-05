İsrail və Həmas təşkilatı arasında əldə edilən atəşkəsdən sonra fələstinlilər küçələrə axın edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sevinc şüarları səsləndirən nümayişçilər, Həmas təşkilatının silahlılarına dəstək mesajları səsləndiriblər.

Xatırladaq ki, İsrail və Fələstin arasında may ayının 10-da başlayan qarşıdurma ötən gecə atəşkəsin əldə edilməsi ilə başa çatıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.