Türkiyənin İzmir şəhərində şiddətli fırtına bir sıra fəsadlara yol açıb.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, təbii fəlakət səsəbindən 16 balıqçı gəmisi batıb.

