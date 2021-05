Ermənistan ordusu hərbi qulluqçusunu itirib.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, zirehli piyada maşınını dərəyə yuvarlanması nəticəsində azı 1 hərbçi ölüb. Məlumatı Ermənistan Müdafiə Nazirliyi də təsdiqləyib.

