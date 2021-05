İsrail polisi cümə namazından sonra Əl-Əqsa məscidinə səs bombaları ilə müdaxilə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə mənbələri məlumat yayıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

