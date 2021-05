Bu QADAĞANIN aradan qaldırılmasına ZƏRURƏT yaranıb - AÇIQLAMA

“İndiki şəraitdə açıq havada maskanın aradan qaldırılmasına zərurət yaranıb”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında professor Adil Qeybulla deyib. Professor deyir ki, pandemiyanın pik vaxtında, təmasın qarşısını almaq üçün maska geyinilməsi zərurəti yaranmışdı. Bu atılmış vacib addım idi. Hal-hazırda pandemiyadan dolayı tətbiq edilən sərt karantin rejimindən yumuşalma təbdirləri çərçivəsində epidemioloji vəziyyətdə nəzarət altındadır.

“Qapalı istirahət müəssisələrində insanlar saatlarla maskasız oturur amma küçəyə çıxan kimi maska taxır. Ona görə də düşünürəm ki, növbəti qərarlar çərçivəsində bu uyğunsuzluq aradan qaldırılmalıdır”.

Qeyd edək ki, TƏBİB-in Xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu departamentinin müdiri Yaqut Qarayevanın sözlərinə görə, açıq havada fiziki məsafə qorunmaq şərtilə maskadan istifadənin ləğvi, habelə toy və digər mərasimlərin təşkili ilə bağlı qaydalar hazırlanır. Yaxın vaxtlarda həmin qaydaların açıqlanması nəzərdə tutulur.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

