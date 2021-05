Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov qərb ölkələri ilə münasibət qurmağın şərtini açıqlayıb.

Metbuat.az-xəbər verir ki, diplomatın sözlərinə görə, Rusiya münasibətlərin yaxşı olmasında maraqlıdır:

“Qərb ilə dost olmağa hazırıq. Lakin bu atalarımızdan miras qalan milli dəylərlər çərçivəsində olmalıdır. Vətəndaşlarımızın rifahı xarici siyasətimizin təməl prinsipidir”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

