Paşinyan hərəkətləri ilə prezidentləri güldürdü - VİDEO

Avarsiya İqtisadi İttifaqının toplantısında Ermənistanın baş naziri səlahiyyətlərini icra edən Nİkol Paşinyan Qazaxıstan prezidenti Qasım Jomart Tokayevin soyadını səhv səsləndirib. Onun soyadını “Qasım Jomart Tokayeviç” adlandırıb.

Metbuat.az “nyutimes.kz”-a istinadən xəbər verir ki, bununla da Özbəkistan və Qazaxıstan liderlərinin gülüş obyektinə çevrilib.



Məlumatlara görə, özbək lider gülməyə başlayıb, qazax lider isə sadəcə gülümsəyib. Qeyd etmək lazımdır ki, qazax lider onun səhvini düzəltmək istəməyib.

