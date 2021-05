Türkiyənin milli təhsil naziri Ziya Selçuk Azərbaycana səfər edəcək.

Bu barədə təhsil naziri Emin Əmrullayevin Türkiyənin Azərbaycandakı yeni səfiri Cahit Bağcı və Türkiyə Maarif Vəqfinin sədri ilə görüşü zamanı bildirilib.

Qeyd edilib ki, Türkiyənin milli təhsil naziri Ziya Selçukun mayın sonunda Azərbaycana səfəri gözlənilir.

