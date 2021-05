Azərbaycan ağırlıqqaldıranı yarışdan kənarlaşdırlıb

Azərbaycan millisinin ağırlıqqaldıran Boyanka Kostova müvəqqəti diskvalifikasiya olunub.

Metbuat.az saytı xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Ağırlıqqaldırma Federasiyası məlumat yayıb.

Bolqarıstanlı legionerin dopinq-testi müsbət nəticə verib. Onun orqanizmindən istifadəsi qadağan olunmuş stanozolol anabolik steroidi tapılıb. İdmançı B testinin analiz nəticəsini tələb etmək hüququna malikdir.

Qeyd edək ki, Boyanka Kostova aprelin 5-də Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilmiş Avropa çempionatında 59 kq çəki dərəcəsində qızıl medal qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.