İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahu Həmas təşkilatı ilə əldə edilmiş atəşkəslə bağlı ilk dəfə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, İsrailin Qəzzada apardığı əməliyyatlar Həmas təşkilatına böyük zərbə vuraraq uğurla nəticələnib.

Hökumət başçısı bildirib ki, Qəzzadan yenidən hücum təşkil edilsə, sərt şəkildə cavab veriləcək.

Anar Türkeş / Metbuat.az

