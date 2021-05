Sənədləri Rusiya hazırlayıb, torpaqları ruslar verib - Paşinyandan ŞOK TƏLƏ

''Qarabağla bağlı üçtərəfli razılaşmalar, bütün Cənubi Qafqaz dövlətlərinin xeyrinə bölgənin inkişafı üçün yeni imkanlar açdı''.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikri dünən Rusiya Federasiyası Baş naziri Mixail Mişustin Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədovla görüşü zamanı söylədi.

Məsələ ilə bağlı Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Andrey Rudenko da öz növbəsində "Kommersant" a bildirib ki, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin aydınlaşdırılması prosesində Rusiyanın iştirak edib-etməməsinin Moskva üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur.

"Bizim üçün əsas olan bu prosesdə neçə iştirakçının olması deyil, mümkün qədər tez bir zamanda sülh yolu ilə həll edilməsidir. İkitərəfli qaydada həyata keçirilməlidir. Bizim vəzifəmiz tərəfləri bir-biri ilə təmasda saxlamaqdır. Əgər məsələni ikitərəfli həll edə bilsələr, yalnız tərəfdarı olacağıq" - Rudenko belə deyib.

Onun sözlərinə görə KTMT məsələsində də mənzərə demək olar ki, eynidir.

"KTMT üzv ölkələri ilə Rusiya və Azərbaycan arasındakı münasibətlərin səviyyəsini çox yaxşı bilən Paşinyan, onları işə yaramayan bir quruluş olduğunu göstərərək KTMT rəhbərliyini yenidən vurdu:

"Ermənistan müraciət etdi, KTMT lazım olmadı, kömək etmədi. Başqa sözlə, Paşinyan hər cəhətdən Rusiyaya hər hansı bir problem yaratmağa zəmin hazırlayır. O, ''Bütün sənədlər Rusiya tərəfindən hazırlanmışdı və mən imza atmalı idim ..." deyəcəyi vaxt uzaq deyil. Gələcəkdə hətta "Rusiya torpaq verdi, məndən nə istəyirsən ... Mən ifaçı idim" deyə bilər - deyə Andrey Rudenko bildirib.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.