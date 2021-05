Tailandın paytaxtı Banqkokda məşhur şəxslərin də istifadə etdiyi idman zalının qadınlara məxsus soyunub-geyinmə otağına gizli kamera yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, idman zalında işləyən gənc oğlanın tez-tez qadınlara məxsus otağa girməsi şübhə yaradıb. Qadınlardan birinin diqqəti sayəsində otağa gizli kamera yerləşdirildiyi üzə çıxıb.

Gəncin telefonuna baxış zamanı, 30 yaxın şəxsin görüntüləri üzə çıxıb. Onların kim olduğu açıqlanmayıb.



