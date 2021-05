Sosial mediada yayımlanan görüntülər böyük maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, balıqçılar dənizdə fırtına nəticəsində gəmidən düşən konteynerlə qarşılaşıb. Onlar konteyneri açanda gördüklərinə inanmayıb. Onun içində çox sayda "Apple Iphone" 12 model telefonları olub. Telefonlar suda zərər görməyib.

