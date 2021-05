​4 ay ərzində 42 minədək şəxs aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə edilib

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyi bu ilin yanvar-aprel aylarında 42,4 minədək işsiz və işaxtaran şəxsi aktiv məşğulluq tədbirləri ilə əhatə edib.



Metbuat.az nazirliyə istinadən xəbər verir ki, onlardan 38217-nin münasib işlərlə təminatı həyata keçirilib. İşsiz və işaxtaran şəxslərin kiçik bizneslərə yiyələnməsinə imkan yaradan özünüməşğulluq proqramına isə 4158nəfər cəlb olunub.

Sanitar-epidemioloji vəziyyət nəzərə alınmaqla, tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinə dair xüsusi tələblərə riayət edilərək, 2021-ci üzrə peşə hazırlığının təşkili işlərinə də başlanıb. 18 işsiz və işaxtaran şəxs dərzi peşəsi üzrəhazırlıq kursuna cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.