Azərbaycan idmançıları peyvənd olunacaq

Tokioda keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarına qatılacaq idmançılar peyvəndlənmə prosesinə cəlb olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri deyən MOK vitse prezidenti Çüngiz Hüseynzadə həmçinin bildirib ki, koronavirus xəstəliyinə yoluxmayan bütün idmançılar vaksinasiya prosesinə cəlb olunacaq. MOK mətbuat xidmətinin məlumatına görə, Çingiz Hüsyenzadə deyib: “ Xəstəliyə yoluxan və orqanizmində anticism yaranan atletlərə peyvənd vurulmasına ehtiyac yoxdur.”

Qeyd edək ki, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin prezidenti Tomas Bax son çıxışında bildirib ki, atletlər kəndində məskunlaşacaq, Tokio Olimpiya və Paralimpiya Oyunlarında iştirak edəcək idmançıların və komanda üzvlərinin 80% oyunlar başlayana qədər vaksinasiya olunacaq.

