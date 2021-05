"Azərbaycan ordusu Gorus vilayətinin Xəzinəvar kəndi istiqamətində 1,5 kilometr irəli gəlib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu erməni ictimai xadim Bella Lalayan yazıb. O bildirib ki, qadınlar və uşaqlar kənddən qaçıb. Kənddə yalnız kişilər qalıb. İddialara görə, Azərbaycan ordusu nəzarətə götürdüyü yeni ərazilərdə mövqelərini möhkəmləndirir.

Jurnalist Nairi Hokhikyan da oşxar iddialar irəli sürüb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

