"Bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərinin guya Şuşada hərbi qulluqçumuzun vəfat etməsi ilə bağlı yaydığı xəbər həqiqətə uyğun deyil"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

"Eyni zamanda bildiririk ki, Kəlbəcər rayonu ərazisində əsgər Şükürov Elmir İlham oğlu qeyri-döyüş şəraitində vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır", - məlumatda qeyd olunub. / report

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.