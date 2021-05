Çinin Yunnan əyalətində ardıcıl 3 güclü zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, əvvəlcə rixter cədvəli üzər 4,2 bal ardınca 5,6 bal daha sonra isə 6,4 bal gücündə yeraltı təkan baş verib. Zəlzələ yeraltı sakinlər arasında böyük təşviş yaradıb. Dağıntının olduğu bildirilir. Azı 2 nəfər dünyasını dəyişib. Yaralılar var.

Qeyd edək ki, 7 il əvvəl Yunnan vilayətində baş verən 6,1 bal gücündəki zəlzələ nəticəsində 600-dən çox insan həyatını itirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

