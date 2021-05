Rusiya robot tankların kütləvi istehsalına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov açıqlama verib. O bildirib ki, “Uran-9” adlı robot tanklar “ağıllı texnologiya” ilə təchiz olunub və texnikalar sərbəst qərarlar qəbul edərək düşmənlə özü mübarizə apara bilir.

ABŞ-ın “The National İnterest” nəşrinin məlumatına görə, Rusiyanın istehsal etdiyi robot silahlar bu sahədə ən güclü texnikalardır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

