Rusiyanın Rostov vilayətindəki təmizləmə müəssisəsində faciə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kanalizasiyanın təmizlənməsi zamanı çox sayda işçi metan qazından zəhərlənib. Nəticədə 10 nəfər həyatını itirib. 8 nəfər yaralanıb. Rusiyanın İstintaq komitəsi hadisə ilə bağlı cinayət işi açıb.

Yerli mənbələrin məlumatına görə, işçilər təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmədiyinə görə tələfat baş verib.

