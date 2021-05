Ceyhun Bayramov Fransa Senatının üzvü Natali Qule ilə görüşüb

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Fransa Senatının üzvü, Fransa Parlamentində Konstitusiya hüququ, qanunvericilik, ümumi seçki hüququ və ümumi dövlət idarəçiliyi qaydaları üzrə Komissiyanın sədr müavini, habelə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü xanım Natali Qule ilə görüşüb.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan XİN-dən məlumat verilib.

Nazir Ceyhun Bayramov Fransa Senatının üzvünü səmimiyyətlə salamlayaraq, onun ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirib. İkitərəfli münasibətlərin inkişafına ola biləcək maneələrin birgə səylər əsasında qarşısının alınmasının vacibliyini vurğulayan nazir, bu xüsusda qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətini qeyd edib.

Natali Qule səfərin bölgədəki vəziyyətlə bağlı məlumatın əldə edilməsi baxımından önəm kəsb etdiyini bildirib. O, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi “Cənubi Qafqaz: regional əməkdaşlıq və inkişaf perspektivləri” adlı videoformatda müzakirələr və bu çərçivədə Prezident İlham Əliyevlə aparılmış fikir mübadiləsini olduqca faydalı qiymətləndirib.

Tərəflər, azad edilmiş ərazilərdə minasızlaşdırma fəaliyyəti, hazırda yaranmış regional əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər.

Nazir, Azərbaycan-Ermənistan sərhədində yaşanan gərginliklə bağlı məsələyə aydınlıq gətirərək, bunun Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həyata keçirilən sərhəd mühafizə sisteminin gücləndirilməsi tədbirləri olduğunu və tərəflər arasında bu xüsusda mövcud olan fikir ayrılıqlarının danışıqlar yolu ilə həllinin vacibliyini qeyd edib.

Tərəflər, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər üzrə fikir mübadiləsi aparıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.