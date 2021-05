Bu mövsümün sonu "Mançester Siti"dən ayrılacaq Serxio Aquero "Barselona" ilə müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə italiyalı jurnalist Fabrizio Romano özünün "Tvitter" səhifəsində yazıb. O, 32 yaşlı hücumçunun 2 illik müqaviləyə qol çəkdiiyni bildirib.

Kataloniya təmsilçisinin bu transferi Çempionlar Liqasının finalından sonra dərhal açıqlayacağı vurğulanıb.

Qeyd edək ki, Aquero bu mövsüm Premyer Liqada 11 matçda meydana çıxıb, 2 qol vurub, 1 qolun ötürməsini verib.

