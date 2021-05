Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva xalq rəssamı Tahir Salahovla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Sizin işləriniz sizin dünyanızdı, təkrarolunmaz dünyanız. O quşlar, o naxışlar, o gözlər sonsuz bir dünyadı, nağıllar dünyası. Onu sevmək lazımdı” - Tahir Salahov

