Çində 7,4 bal gücündə ZƏLZƏLƏ: Çox sayda ölü var / VİDEO

Çinin Çinqhay vilayətində güclü zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanın gücü rixter cədvəli üzrə 7,4 bal olub. Məlumata görə, zəlzələnin episentri yerin 10 kilometr dərinliyində yerləşib. Tələfat barədə məlumat yoxdur.

Xatırladaq ki, bir neçə saat əvvəl Yunnan əyalətində ardıcıl 3 güclü zəlzələ baş vermişdi. Əvvəlcə rixter cədvəli üzrə 4,2 bal ardınca 5,6 bal daha sonra isə 6,4 bal gücündə yeraltı təkan qeydə alınıb. Dağıntının olduğu bildirilir. Azı 2 nəfər dünyasını dəyişib. Yaralılar var.

Anar Türkeş / Metbuat.az

