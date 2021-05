Bakıda avtomobil azyaşlı bacı və qardaşı vurdu

Bakıda iki nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi Nərimanov rayonunda qeydə alınıb baş verib.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin qarşısında, 2010-cu il təvəllüdlü Gülməmmədova Əfruz Köçəri qızı və onun qardaşı, 2008-ci il təvəllüdlü Gülməmmədov Davud Köçəri oğlunu avtomobil vurub.

Yaralılar təcili tibbi yardım briqadasının köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb. Onlara bud-çanaq oynağının əziyi diaqnozu qoyulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

