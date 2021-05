Bitkoin kriptovalyutası yenidən dəyər itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bitkoin ən böyük kriptovalyuta birjası olan “Binance”da Bakı vaxtı ilə saat 01:10-da 14,52 faiz ucuzlaşaraq 34 423 ABŞ dollarına satılıb.

“CoinMarketCap” saytı isə məlumat verib ki, bitkoinin qiyməti 14,34 faiz düşərək 34 509 ABŞ dolları təşkil edib.

Xatırladaq ki, bitkoin kriptovalyutasının qiyməti 19 mayda sürətlə ucuzlaşaraq 30 min ABŞ dollarına düşmüşdü. Bu, cari ildə qeydə alınmış ən aşağı göstərici idi.

