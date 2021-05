Yuxu haqqında maraqlı FAKTLAR

Metbuat.az xəbər verir ki, nevropotoloq Qalib Əsədov yuxu haqqında 10 maraqlı faktı qeyd edib:

1. Çox vaxt yuxuda tanımadığımız insanlar görürük, lakin unutmaq lazım deyil ki, təfəkkürümüz insan simaları yarada bilmir. Buna görə əminliklə deyə bilərik ki, yuxuda görüb tanımadığımız insanlar həyatda görüb sadəcə unutduğumuz simalardır.



2. Hamı rəngli yuxu görür. Gözləri görən insanların çox az faizi yuxularını ağ-qara rəngdə görürlər. Onlar da daltoniklərdir.

3. Oyandıqdan 5 dəqiqə sonra yuxumuzun yarısını, 10 dəqiqə sonra isə 90 faizini unuduruq.

4. Dərin yuxu fazasında ürək döyüntüləri, təzyiq və nəfəs minimum göstəriciyə çatır.

5. Görmə qabiliyyəti ilə doğulub sonradan itirənlər eyni görənlər kimi yuxu görməyə davam edir. Ancaq doğuşdan kor olanlar imiclər ehtiva edən yuxular görmürlər. Onların yuxuları səs, qoxu və hiss üzərinə qurulur.

6. Orta hesabla insan,ömrünün 16 ildən bir qədər artiğini yuxuda keçirir.

7. Təxminən 20 faiz yuxugörmələrdə süjetlər real yerlərə və real adamlara yüksək dərəcədə uyğun gəlir. Əksər hallarda yuxular quraşdırma obrazlar şəklində görülür. Məsələn yuxuda görülən mənzil sizə tanış olan bir neçə mənzilin əlamətlərindən quraşdırılmış olur; tanıdığınız bir adamı başqa xasiyyətlə görə bilərsiz; eyni bir səhnə keçmişin müxtəlif dövrlərinə aid əlamətləri, yaxud realda müxtəif yerlərə aid əlamətləri özündə birləşdirir və s.

8. Sorğu olunmuş adamların təqribən 70 faizi yuxuların motivləri əsasında dejavü yaşadıqlarını təsdiq etmişlər.

9. Yuxu daha çox neqativ emosiyaları önə çəkir. Yuxugörmələrdə ən çox baş verən emosional vəziyyət həyəcandır. Həyəcan nə qədər şiddətli olursa, oyandıqdan sonra yuxunun xatırlanma və uzun müddət yadda qalma imkanı bir o qədər böyükdür.

10 .İnsanlar yuxunun ləng fazalarında xoruldayırlar. Xoruldama zamanı yuxugörmə olmur.

