Operativ Qərargahın maskadan əlavə sürpriz qərarı olacaq" - AÇIQLAMA

Yaxın vaxtlarda maskaların ləğvi barədə qərar verəcəklər. Hətta başqa sürpriz qərarlar da ola bilər.

Metbut.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün “İş vaxtı” verilişinə açıqlamasında həkim Vasif İsmayıl deyib.

“Azərbaycanda yaxın 6-9 ay vəziyyətin nisbətən stabil olması gözlənilir. Peyvəndləmə prosesi davam edir. Hesab edirəm ki, yenə də yumşaldılmalar olacaq. Maska qadağasının ləğvi birinci gözlədiyimizdir. Amma ola bilsin ki, müəyyən meydandalarda və küçələrdə maska taxmaq qaydası saxlanılsın. Parklarda və əhalinin sıxlığı az olan məkanlarda isə böyük ehtimalla maska şərtləri yumşaldılacaq”, - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.