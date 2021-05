​ Bakıda 17 yaşlı qız itkin düşüb - FOTO

Bakıda 17 yaşlı qız itkin düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkələrdə yayılıb. Məlumata görə, Bakının Səbail rayonu, Bayıl qəsəbə sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Əliyeva Leyla Rauf qızı mayın 20-də səhər saatlarında evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb.

L.Əliyevanın anası Rəisə Əliyevə Oxu.Az-a açıqlamasında qızı evdən çıxarkən onu görmədiyini bildirib.

“Səhər gördüm ki, qızım qapını açıq qoyub gedib. Ona zəng edən zaman “Məni narahat etməyin, gəlməyəcəyəm”, - deyə bildirdi”. Qızın anası iddia edir ki, onu kimsə aldadaraq aparıb.

Hadisə ilə bağlı Səbail Rayon Polis İdarəsinin 5-ci Polis Şöbəsinə müraciət edilib.

Leyla Əliyevanı görən şəxslərdən 055 812 19 01 nömrəsi ilə əlaqə saxlamaları xahiş olunur.

