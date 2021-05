Heydər Əliyev prospekti-hava limanı yolunda (Yeni Ramanıya dönən hissədə Mərdəkan istiqamətində) nəqliyyat vasitəsi aşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Mais Ağayev bildirib.

Onun sözlərinə görə, qəza səbəbindən hazırda hər iki istiqamətdə sıxlıq müşahidə edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.