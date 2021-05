Bakı-Quba yolunda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkə istifadəçisi məlumat yayılıb.

Bildirib ki, Bakı istiqamətində hərəkətdə olan yük avtomobili aşaraq yolu bağlayıb. Yolun ortasında olan arakəsmə 30 metr məsafədə sıradan çıxıb. Magistralda avtomobillərin hərəkəti dayanıb və tıxac yaranıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.