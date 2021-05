Azərbaycan Ordusunun itkin düşən daha iki hərbçinin nəşi tapılıb - FOTOLAR

Həyata keçirilən istintaq-əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində itkin düşən daha iki hərbi qulluqçunun – baş leytenant Qənbərli Qənbər Bəhruz oğlu və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu, əsgər Nağıyev Pərviz Güloğlan oğlunun şəxsiyyətləri müəyyənləşdirilərək meyitlərinin aidiyyəti üzrə verilməsi təmin olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, itkin düşən digər hərbi qulluqçuların olduqları yerlərin müəyyən olunması məqsədilə istintaq-əməliyyat tədbirlərinin icrası davam etdirilir, eləcə də axtarış qrupları tərəfindən hazırda intensiv işlər aparılır.

Allah rəhmət eləsin!

Qənbərli Qənbər

Qənbərli Qənbər Tərtərin Kəngərli kəndindəndir. 1993-cü ildə anadan olub. Vətən müharibəsində Murovdağ istiqamətində döyüşlərdə iştirak edib. Daha sonra ondan xəbər almaq mümkün olmayıb. Ailəlidir, bir övladı var.



Pərviz Nağıyev

Vətən müharibəsinin şəhidi 30 yaşlı, 2 uşaq atası Pərviz Nağıyev.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.