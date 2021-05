Masallıda velosiped sürücüsü yol qəzasında ölüb.

Daxilin İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 21-də saat 11 radələrində Masallı rayonunun Təklə kəndi ərazisində rayon sakini Hüseyn Qafarovun idarə etdiyi motosikletlə Cəlilabad rayon sakini Ə.Rzayevin idarə etdiyi “VAZ-2107” markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilmiş H.Qafarov ölüb.

Masallı RPŞ tərəfindən araşdırma aparılıb.



