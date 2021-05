Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska Xorvatiyanın Poreç şəhərində keçirilən Avropa çempionatında final görüşünə çıxıb.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, 68 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı həlledici görüşdə Yunanıstan təmsilçisi Vasiliki Panetsidu ilə üz-üzə gəlib.

Rəqibinə qalib gələn Zaretska Avropa çempionu olub.

