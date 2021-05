Rusiyalı təlimçilər helikopterdən yerə çırpıldı - VİDEO

Rusiyanın Murmansk şəhərində iki polis təlim zamanı “Mi-8” helikopterindən yerə çırpılıb. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Telegram” kanalında video paylaşılıb. Təlim zamanı onlar 15 metr yüksəklikdən yıxılıblar. Ehtimala görə, qəzaya pis hava şəraiti səbəb olub. Pilot düymələri səhv salıb, bu səbəbdən təlimçilərə bağlanan kəndirlərin uzunluğu yetəri qədər olmayıb.

